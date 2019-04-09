«Наклюкалась» и ходит - Одинокая Юлия Барановская спивается в отпуске

Телеведущая могла отправиться на отдых без детей, чтобы устроить личную жизнь.

Популярная российская ведущая Юлия Барановская является активным пользователем соцсети Instagam, где часто радует подписчиков фотографиями и видеороликами из жизни. С недавнего времени она часто публикует снимки с отдыха и, судя по геотегам микроблога - она отдыхает в Греции, хотя сама это нигде не рассказывала, вероятно, в надежде сохранить эту информацию в тайне. На множественных видеороликах и stories можно заметить, что телеведущая ведет себя немного странно. Создается стойкое впечатление, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения и просто спивается в отпуске - она постоянно восхищается видами вокруг, иногда даже пуская слезу на камеру, не всегда внятно и логично рассуждает, «наклюкалась» и ходит по окрестностям, снимая все на телефон.

Также можно заметить, что ни на одной фотографии с отпуска с Юлией нет рядом ее детей, вероятно, она оставила их с родными или няней, чтобы отдохнуть. Известно, что после тяжелого расставания с футболистом Андреем Аршавиным у ведущей проблемы в личной жизни - даже спустя несколько лет после разрыва она остается одинокой, несмотря на многократные слухи о ее романах. Возможно, артистка поэтому и оставила детей дома, а с помощью алкоголя пытается добавить себе смелости, чтобы начать новый виток жизни.