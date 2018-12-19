Конкуренция 100 lvl. Гузеева начала свою бесплатную диету вопреки рекламе Малышевой

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Лариса решила похудеть и выбрала для этого собственный рацион, поспешив раскрыть все секреты питания. А как же коллега по цеху со своей чудо-диетой?

Всем известно, что знаменитый врач Елена Малышева очень активно пропагандирует свою диету в массы. Стоимость такого «удовольствия» колеблется от 14 тыс. рублей и активно пользуется спросом среди аудитории. Но Гузеева не поддалась на эти провокации.

Коллега по цеху предпочла сама составить себе рацион питания и поспешила рассказать о нем в Stories. Странно, ведь Малышева просит за свою диету большие деньги, а Лариса просто так повествует о своем специальном питании. Очень похоже на конкуренцию 100 lvl – телеведущая начала свою бесплатную диету вопреки рекламе Малышевой.

Видимо, сильная и независимая Гузеева не пошла на поводу у разрекламированной чудо-диеты Малышевой. Возможно, женщина просто знала, что коллега выдает обычное правильное питание за специализированный рацион и решила не тратить на это время и деньги. С другой стороны, телеведущая могла сделать это намеренно – личная неприязнь или скрытые конфликты сыграли свою роль.

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Автор - Валерия Кирсанова
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