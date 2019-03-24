Снял розовые очки? Шаляпин расстался с Цымбалюк-Романовской

Так решили фанаты Прохора, ссылаясь на его слова о прошлом и исчезновение Виталины из его жизни.

В новой публикации в Instagram певец Прохор Шаляпин написал: «Я не думаю о прошлом, значение имеет только вечное сегодня». Данное выражение кумира женщин смутило пользователей, ведь она явно означает, что что-то в его жизни изменилось.

Многие предположили, что «прошлое» из слов артиста означает его девушку – Виталину. Скандально известная пианистка не появлялась совместно с Прохором после программы на НТВ, где она подралась со своей старой подругой.

На это обратили своё внимание бдительные пользователи. К тому же Цымбалюк-Романовкая вновь отправила на эфир «Первого канала». Нельзя отрицать, что на этот раз девушка будет говорить уже о прошлых отношениях с Шаляпиным.

Некоторые даже обрадовались, ведь после многих скандалов от пианистки отреклось более половины поклонников, которые считают её лицемерной и коварной девушкой. Впрочем, Прохор всегда говорил, что в действительности любит и ценит свою избранницу. Однажды даже шла речь о детях.

Пара состоит в отношениях уже несколько лет. Прохор завоевал сердце Виталины, поддержав её после развода с Джигарханяном, когда на неё обрушилась волна критики и травли.



