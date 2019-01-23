Бузова, глотай пыль! Тарасов и Костенко снова станут родителями

Об этом можно говорить, глядя на округлившийся животик, заметное пополнение, кроме того, Настя засветила беребинтованную руку после сдачи анализов. Девушка не скрывает своего положения и радости.

После развода с известной телеведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой футболист Дмитрий Тарасов не стал страдать и быстренько обзавелся новой семьей, сделал предложение своей возлюбленной, а в прошлом году она родила Тарасову дочь Милану. Кроме того, Бузова сама, похоже, не забыла еще своего бывшего супруга, исполняя о нем песни, рассказывая и вспоминая его в разговорах с журналистами.

Кажется, Дмитрий Тарасов пытается доказать Ольге, что он очень счастлив, ведь нынешнюю супругу футболиста снова заподозрили в беременности.

На страничке в социальной сети Instagram сестра Костенко опубликовала совместную фотографию, на которой можно увидеть, что у Анастасии заметно сильно округлился животик. В общем, можно точно сказать, что в скором времени Тарасов и Костенко снова станут родителями.

Помимо этого, сегодня в личном микроблоге супруги появился снимок, где у Насти перебинтована вена, которую связали с тем, что девушка сдавала анализы. По словам пользователей, она посетила клинику, чтобы второй раз встать на учет.

«Анастасия кровь сдавала?», «Животик у Насти видно, на учёт, наверное, встали», «Да, она беременна», «Пусть рожает побольше детей!», «В этот раз мальчика родит», «Точно беременна!», - радуются поклонники за семью.

Бузова, глотай пыль! Вместо того, чтобы страдать и строить из простой ситуации трагедию, Тарасов уже «обскакал» тебя, обзавелся наследниками и семьей.

Однако Бузовой, похоже, очень удобно, когда ее считают «брошенкой» и жалеют, а Дмитрий будто специально пытается задеть Ольгу.