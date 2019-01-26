Грязный, голодный, несчастный — Волочкова выгнала кота Лакки из дома

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Надоел — вон за дверь! Питомец пострадал от жестокости балерины.

Анастасия Волочкова выгнала своего единственного кота Лакки из дома. В Stories своего Instagram скандальная балерина высмеяла страдания питомца, который стал жертвой ее жестокости. На видео заметно, что грязный, голодный и несчастный Лакки был очень рад наконец встретить вернувшуюся домой хозяйку. Питомец начал проситься войти в дом, дверь которого закрылась перед его носом. Лакки жалобно мяукал, терся о ноги знаменитости и смотрел на нее страдальческими глазами, а танцовщицу все это сильно забавляло.

Вместо того, чтобы сжалиться над котом, открыть запертую дверь и впустить питомца домой, Волочкова лишь смеялась над Лакки и красовалась перед зеркальным фрагментом двери, видимо, не собираясь поддаваться на «мольбы» животного. Лакки казался ужасно грязным, его шерсть была взъерошенной и мокрым — похоже, он уже давно превратился из домашнего питомца в уличного бродягу.

Когда балерина вернулась из Анапы, Лакки был единственным животным, которое с радостью встретило звезду дома. Волочкова была так рада вниманию кота и его приветствию, что весь день провела рядом с ним, публиковала кадры с пушистым белоснежным питомцем и признавалась ему в любви. Вдоволь наигравшись с последним «домочадцем» она, судя по последним Stories, его выставила за дверь.

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Автор - Диана Минина
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