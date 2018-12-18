Подарил беременность? Регина Тодоренко не смогла скрыть округлившийся животик

Свадьба у Топалова и ведущей, видимо, состоится по «двойному залету».

Украинская ведущая Регина Тодоренко, известная по телепередаче «Орел и решка» в скором времени будет отмечать свой день рождения. Об этом девушка сообщила на своем аккаунте в Instagram, предложив подписчикам угадать, какой подарок сделает ей супруг Влад Топалов. Судя по фотографии, Тодоренко находится в «интересном» положении.

Сразу бросается в глаза просторный наряд, в котором Регина запечатлена на снимке. Сарафан будто и предназначен для того, чтобы спрятать «тайны». Но Тодоренко не смогла скрыть округлившийся животик. В качестве презента Топалов подарил Регине вторую беременность?

У пары уже есть полугодовалый ребенок, до его рождения Топалов в скором порядке сделал Регине предложение руки и сердца. После чего возлюбленные официально стали мужем и женой, но свадебное торжество отложили. Похоже, что празднование бракосочетания и свадебное путешествие будут перенесены еще на неопределенный срок, а само мероприятие пройдет уже по «двойному залету».