Маркл готовит документы на развод? Принц Гарри и Рита Ора «спалились» на интрижке

Инсайдеры утверждают, что внук королевы Елизаветы «положил глаз» на другую актрису из США.

Британские СМИ несколько месяцев информируют о том, что в семье герцогов Сассекских начались взаимные недопонимания. И если ранее поклонники списывали ссоры супругов на послеродовую депрессию 38-летней Меган Маркл, которая в мае текущего года родила для принца наследника, то теперь появились слухи о супружеской неверности. Инсайдеры стали говорить, что Гарри веселиться на вечеринках в то время, когда герцогиня сидит дома с малышом. Более того, говорят, что у принца завязался роман с американской актрисой и певицей Ритой Орой, с которой член королевской семьи недавно встретился на благотворительном вечере.

Рита и Гарри целый вечер шутили. Обнимались и держали за руки, тем самым «спалились» на интрижке. Неужели если об этом узнает экс-актриса Меган Маркл, то она будет готовить документы на развод? Ведь с первым мужем знаменитость без проблем разорвала отношения, узнав о его романах на стороне. Хотя не исключено что принц просто дружит с Орой и кроме приятельских чувств их больше ничего не связывает.