Купер довел? «Разлучница» Леди Гага намекнула на проблемы с Бредли

Актер может воссоединиться с Ириной Шейк из-за невыносимой импульсивности любовницы.

Кинолента «Звезда родилась» разрушила одну из самых красивых пар шоу-бизнеса. Вскоре после премьеры фильма главный герой картины Бредли Купер и российская модель Ирина Шейк подтвердили разрыв. Несмотря на молчание обоих поклонники уверены, что причиной расставания стало не только недопонимание в паре и ревность Ирины, но и «третья лишняя» Леди Гага. Певицу считают разлучницей, ведь по мнению фанатов постановочный роман с Бредли на съемочной площадке быстро перерос в реальную жизнь. Но похоже, сказка закончилась не только для Шейк - «разлучница» Леди Гага намекнула на проблемы с Бредли.

Недавно певица дала концерт в Лас-Вегасе и прямо во время выступления неожиданно набросилась на фанатов. Не сумев подавить гнев перед исполнением песни Shallow поп-звезда обратилась к фанатам и в грубой форме попросила их проявить уважение и перестать донимать ее вопросами о личной жизни, или же «проваливать» не стесняясь нецензурной брани. Так неужели Купер довел предполагаемую любовницу?

Раньше Леди Гага снисходительно относилась к расспросам поклонников, которые переживают за ее личную жизнь. Возможно, гнев певицы связан с проблемами в отношениях с Бредли, ведь напомнив о возлюбленном поклонники могли наступить на «больной мозоль» поп-звезды. Не исключено, что ее излишняя импульсивность оттолкнет мужчину, и он вернется к матери своей дочери Ирине, с которой счастливо прожил 4 года.