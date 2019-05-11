Есть еще порох! Помолодевшего Петросяна сравнили с актером из «Голого пистолета»

«Побег» от Брухуновой пошел юмористу на пользу, что не могли не заметить его поклонники.

Известный российский артист Евгений Петросян поделился очередным снимком со своего отдыха в Дубае. На своей странице в Instagram юморист опубликовал пост, в котором сообщает об отправке в плавание, по всей видимости, на яхте. Петросян выглядит довольно бодрым и жизнерадостным, о чем сразу написали его фанаты в комментариях.

Некоторые пользователи даже сравнили заметно помолодевшего Евгения Вагановича с голливудским актером Лесли Нильсеном, известным по серии фильмов «Голый пистолет». Фанаты добавили, что неплохо было бы снять подобную картину с участием российского юмориста, намекая на импозантность и живость артиста. Как говорится, есть еще «порох в пороховницах»!

Похоже, решение Петросяна об уходе от молодой любовницы было очень удачным. По слухам, юморист «сбежал» от Брухуновой и снова вернулся к экс-супруге. Судя по всему, Елена Степаненко не в обиде на мужа за его выходку. Евгений Ваганович буквально расцвел на глазах и, не исключено, что в скором времени порадует фанатов радостными новостями о своей личной жизни.