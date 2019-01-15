Не детский «Дом–2». Саша Черно может отказаться от ребёнка из-за любви вкусно покушать

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Подозревая беременность, Саша испугалась проблем со здоровьем.

Как показывает опыт телепроекта «Дом–2» и отношения в семейной паре Иосифа Оганесяна и Саши Черно, говорить о скором ребёнке не приходится. Несмотря на то, что «пышка» проекта неоднократно заявляла о своих серьёзных намерениях и желании завести ребёнка, видимо, давняя проблема Саши не может просто так решится.

Очевидно, что Саша Черно может отказаться от ребёнка и от одной только мысли забеременеть из-за страстной любви вкусно покушать. Не детский телепроект, раз на всю страну обсуждается такая деликатная проблема Черно на протяжении такого долгого времени.

Как сообщает проект, Александра подозревает, что у них с Йосей, всё-таки, получилось зачать ребёнка, однако этого Саша и забоялась. Аргументируя это тем, что при нынешних пропорциях Черно может навредить беременностью и себе, и малышу. К счастью, Роман Капаклы, близкий друг семьи Оганесян-Черно, предложил в очередной раз заняться питанием девушки, хотя, очевидно, что и такая инициатива провалится.

Несмотря на самопожертвенную клятву Саши сесть с завтрашнего дня на диету, скорее всего, вопрос закончится как раз тем, что Александра не сможет усидеть на жёстком ограничении всего того, что она любит.

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Автор - Наир Мухметов
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