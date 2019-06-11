Глазки строила? Бородина ненавидит Пынзарь за флирт с Курбаном

Об этом говорит резкое прекращение общение между подругами и крайняя степень неприязни, направленная в сторону Дарьи.

Тем временем, молчаливый конфликт между Бородиной и Пынзарь продолжается.

Всего пару лет назад казалось, что Дарья и Ксения – подруги «не разлей вода». Однако со временем многое изменилось, не было периода, когда девушки стали просто отдаляться друг от друга. Их общение прекратилось резко и стремительно.

Никто и оглянуться не успел, как две некогда лучшие подруги прекратили свое общение. Причин никто разумеется не огласил, только заметно, что это именно Ксения проявила инициативу прекратить общение с Дарьей.

Хотя Пынзарь по-прежнему поздравляет Ксюшу со всеми праздниками, и даже дочери Бородиной ко дню рождения прислала шикарный букет.

Сама Ксения к экс-подруге не тянется и делает вид, будто и вовсе ее не замечает. Кажется, что Бородина ненавидит Пынзарь именно за флирт с Курбаном.

Вполне вероятно, что подобный разлад между звездами произошел после того, как Дарья пыталась строить глазки мужу Бородиной. Это более чем возможно, ведь Курбан отличается весьма необычной внешностью. Ксения никогда не скрывала тот факт, что она крайне ревнивый человек. Исключением не стали даже подписчицы ее благоверного, она не раз ставила на место девушек, позволяющих себе чересчур вызывающие комментарии в сторону ее мужа.

А уж если предательницей оказалась подруга Бородиной, тем более лучшая, Ксения решила распрощаться с ней раз и навсегда, не оставляя ни единого шанса на возобновление общения.

Скорее всего Дарья крайне сожалеет о необдуманных поступках, которые разрушили такую прекрасную дружбу, однако прошлое уже не вернуть.

Стоит отметить, что муж Дарьи – Сергей по-прежнему остался с Ксенией в теплых отношениях. По всей видимости телеведущая решила, что Пынзарь не виноват в ошибках собственной жены и ни к чему портить отношения с хорошим человеком.