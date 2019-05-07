Топалов, беги! Жизнь Влада с Тодоренко превратила его в морщинистого старика

На это указывает лицо исполнителя. Оно изрезано складками, уголки губ опущены, а под глазами отчетливо видны мешки, вероятно, вызванные бесконечным недосыпом.

Экс-солист группы «Smash!!» выложил на своей странице в Instagram фотографию с сыном крупным планом. На снимке Топалов выглядит как морщинистый старик. Пользователи не смогли оставаться в стороне и завалили певца многочисленными комментариями, выражающими беспокойство о его моральном и физическом состоянии. «Что- то выглядишь на 20 лет старше своего возраста, я бы все 50 тебе дала». «Что-то на счастливого человека не очень похоже...уголки губ прямо-таки да...»

На данный момент, артист находится в постоянном режиме многозадачности. Семейная жизнь и появление ребенка отнимает былую молодость и замедляет творческую деятельность Топалова, но бежать уже некуда. Он заботится о ребенке и готовится вместе с Тодоренко к свадьбе, которая запланирована на начало июля. «На самом деле, я выпал вообще немного из жизни, – объясняет певец. – Невозможно, кааак это сложно!».

При таком ритме Влад не забывает находить время для занятий творчеством. «А еще я записываю новые песни. Скоро вы услышите» – делится с поклонниками исполнитель. Хотя в сроки ему уложиться довольно проблематично. На комментарий о том, что Топалов обещал «новый альбом весной», он отшучивается словами «сын внёс свои коррективы».