Харламов может лишиться работы из-за открытого стёба Гордона и Барановской

Вчера, 23:40 \\ Шоу-бизнес

Первый канал чем-то «насолил» Гарику, раз он только и глумится над телепрограммами?

В последнее время на странице Гарик Харламова в Instagram стал преобладать определенный формат постов. Теперь комик добавляет самые смешные моменты из отечественных программ, иногда с добавлением эффектов монтажа и звука. Удивительно, но самой частой «героиней» была Лариса Гузеева и ее выходки во время программы «Давай поженимся». Теперь Гарик переключился на новых «жертв», но все продолжает терроризировать «любимый» Первый канал. На этот раз Харламов «прикольнулся» с одного из выпуска шоу «Мужское/женское». Возможно, далеко не каждый расценит запись как безобидный юмор.

Харламов может лишиться работы из-за открытого стёба Гордона и Барановской, которые являются ведущими программы. К тому же, подобными записями артист подрывает их авторитет у общественности. Аналогичная ситуация произошла с Андреем Малаховым. Сейчас его считают главным «телесплетником» страны, который привык подавать людям «желтую» информацию. «Мужское / женское» также показывает шокирующие истории «людей из глубинки», а большинство сюжетов уже давно считают вымышленными.

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Автор - Александра Рождественская
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