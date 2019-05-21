Отомстила разлучнице? Ирина Шейк закрутила роман с экс-бойфрендом Леди Гаги

Сегодня, 23:15 \\ Шоу-бизнес

Кристиан Карино выдал себя, когда поставил «лайк» под провокационным фото модели.

Сразу после выхода в кинотеатрах киноленты «Звезда родилась» поклонники стали подозревать интрижку между американским актером Брэдли Купером и певицей Леди гагой, которая была партнершей по картине. Подогрела данные слухи и сама эпатажная певица, которая рассталась со своим женихом, сразу после съемок с Купером. Фанаты стали утверждать, что между партнерами по фильму не просто профессиональные отношения, а нечто большее, а потому в комментариях призывали Ирину Шейк быть более внимательней к своему возлюбленному. Однако недавно зарубежные СМИ сообщили, что Шейк и Купер больше не пара, а сама Ирина вместе с вещами переехала из особняка жениха.

 Теперь стало известно от инсайдеров, что Ирина Шейк закрутила роман с экс-бойфрендом Леди Гаги 50-летним Кристианом Карино, который, как оказалось стал регулярно «лайкать» посты российской модели и подписался на неё в соцсети Instagram. Не исключено, что таким образом Ирина могла просто отомстила разлучнице, которая не просто увела мужчину из семьи, то также и ограничила общение отца с двухлетней дочерью, ведь сейчас Купер не может так часто видеться с ребенком, как ранее.

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Автор - Светлана Тарабан
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