Подруги игнорируют друг друга и не общаются почти 3 месяца.

Многолетнюю дружбу Ксении Бородиной и Даши Пынзарь сменило противостояние двух знаменитых женщин. Внезапно подружки оборвали связь, и теперь игнорируют друг друга по всем фронтам. Они перестали видеться и общаться, отписались в микроблогах и не упоминают о былых отношениях. Что именно послужило поводом для конфликта и три месяца назад разрушило многолетние отношения неизвестно, однако похоже, Сергей Пынзарь «спалил» причину ссоры Даши с Ксенией Бородиной.

Судя по всему, его супруга сильно провинилась перед ведущей «Дома-2» и уничтожила ее доверие и любовь. На это указывает тот факт, что мужчина по-прежнему тепло относится к экс-подруге жены, следит за ее жизнью в микроблоге и оценивает каждую публикацию звезды. Очевидно, что если бы Ксения провинилась перед Дарьей, то ее мужчина в знак солидарности и поддержки встав на сторону супруги также разругался бы с Ксюшей, которая не щадит своих врагов. Однако Сергей тепло относится к Бородиной, что свидетельствует о некорректном поступке Дарьи.

К слову, в прошлом году между звездами «Дома-2» также пробежала черная кошка, однако женщины нашли путь к примирению и спасли дружбу. Остается надеяться, что и в этот раз они не разрушат тесную связь из-за недопонимания.