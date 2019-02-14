Биограф: Принц Гарри изменил Меган Маркл с другой девушкой

Сегодня, 19:30 \\ Шоу-бизнес

Внук британской королевы Елизаветы встречался с другими пассиями во начале отношения с актрисой.

Анджела Левин, которая является биографом королевской семьи, рассказала, что и у принца Гарри с Меган Маркл были непростые времена в их романе, которые могли привести к разрыву отношений. Дело в том, что внук королевы Елизаветы в 2016 году познакомился на одной вечеринке с девушкой Энн Джеклин, с которой весело провел время. Однако в тот момент Гарри уже начался встречаться с американской актрисой, которую взял в жены в мае прошлого года. Не исключено, что принц тогда изменил Меган, однако девушка его простила.

По словам биографа, чувства Гарри к Энн быстро остыли, поскольку тогда молодая модель вела исключительно правильный образ жизни, что не очень подходило бунтарю-принцу. Однако к Меган королевская персона не потеряла интерес. Гарри неоднократно говорил, что восхищается герцогиней Сассекской за её смелость, активную жизненную позицию и за великолепное чувство юмора.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

«Как первый медовый месяц»: Обозреватели заметили Петросяна со Степаненко на совместном отдыхе

Вот с кем юморист проводит свой заслуженный отдых.

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Подальше от Шишковой и свекрови: Решетова собралась жить в Испании?

 Модель уже приступила к изучению «языка мечты».

Зависть привела к анорексии? Шишкова исхудала после новости о пополнении Юнусовых

Подписчики модели боятся за жизнь Алены, призывая выйти из депрессии и начать нормально...

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

 В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Панин поразил интернет возможностями тела. Одна нога здесь — другая там

Женские ножки — очередное увлечение актёра, которое он показал в «новой серии» своих...

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Банк разоряется? Глава «Тинькова» просит помощь у своей дочери

Олег Тиньков налаживает другие источники дохода, делая вид, что беспокоиться не о чем.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ