Биограф: Принц Гарри изменил Меган Маркл с другой девушкой

Внук британской королевы Елизаветы встречался с другими пассиями во начале отношения с актрисой.

Анджела Левин, которая является биографом королевской семьи, рассказала, что и у принца Гарри с Меган Маркл были непростые времена в их романе, которые могли привести к разрыву отношений. Дело в том, что внук королевы Елизаветы в 2016 году познакомился на одной вечеринке с девушкой Энн Джеклин, с которой весело провел время. Однако в тот момент Гарри уже начался встречаться с американской актрисой, которую взял в жены в мае прошлого года. Не исключено, что принц тогда изменил Меган, однако девушка его простила.

По словам биографа, чувства Гарри к Энн быстро остыли, поскольку тогда молодая модель вела исключительно правильный образ жизни, что не очень подходило бунтарю-принцу. Однако к Меган королевская персона не потеряла интерес. Гарри неоднократно говорил, что восхищается герцогиней Сассекской за её смелость, активную жизненную позицию и за великолепное чувство юмора.