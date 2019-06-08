Троллей — на чистую воду! Галкин встал на защиту журналиста Голунова

Сегодня, 19:01 \\ Шоу-бизнес

Ведущий «Лучше всех» раскритиковал «проплаченных» комментаторов в деле об арестованном авторе «Медузы».

  Максим Галкин неожиданно отвлёкся от ухаживания за каштанами и воспитания детей и совершил мужественный поступок, публично встав на защиту арестованного накануне в подозрении на сбыт наркотиков в особо крупном размере оппозиционного журналиста Ивана Голунова, выведя при этом на чистую воду «проплаченных троллей». В своем Instagram муж Примадонны высказался о случившемся и дал произошедшему оценку.

Шоумен заявил, что верит в то, что дело вокруг автора «Медузы» является политически мотивированным и искусственно сфабрикованным. Более того, Галкин вспомнил о своём лингвистическом образовании и провел анализ осуждающих комментариев на страницах известных людей, которые также высказались в поддержку задержанного Голунова. Он определил, что все эти негативные отклики объединяет один стиль, лексика и синтаксис, что свидетельствует о работе конкретной группы авторов. Далее Галкин особо обратил внимание на внушительные суммы, которые идут на гонорары деятелям этой приснопамятной «фабрики троллей», приносящей сомнительную пользу политическому имиджу страны.

Призывы общественности и известных медийных персон не остались без внимания. Не так давно поступило сообщение от главы МВД РФ: принято решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Ну, а на странице Галкина стали появляться слова благодарности от поклонников и неожиданные признания в желании видеть его на посту президента. Такие идеи уже не раз выдвигались фанатами. По словам комментаторов, муж Пугачевой был бы в политике весьма успешным. 

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Автор - Олег Крук
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