По стопам Королевой: Молодая жена Николаева нашла роман на стороне?

Для этих целей Проскурякова уже привела в порядок свою внешность.

На днях супруга композитора Игоря Николаева похвасталась своей фигурой на своем аккаунте в соцести. Общественностью сразу было подмечено преображение Юлии Проскуряковой, девушка заметно постройнела и даже стала выглядеть более жизнерадостной.

Не исключено, что молодая жена композитора, с которым у нее разница в 23 года, прихорашивается ради любовника. На Юлину интрижку на стороне указывает целый ряд факторов, так, Проскуряковой мог надоесть распутный образ жизни Николаева. В прошлом месяце, к примеру, Игорь «отличился» сольной поездкой в Юрмалу, где «отрывался» в компании двух неизвестных девушек.

Кроме того, звездный композитор известен своим пагубным пристрастием к алкоголю. На этой почве в семейной паре часто возникали конфликты, в том числе и в результате буйного поведения певца в состоянии опьянения и проявлений деспотии. Несколько дней назад после очередной ссоры, Николаев даже вывез без разрешения жены трехлетнюю дочь Нику из страны, за что получил тонны критики со стороны общественности.

В первые годы брака ссоры доходили до того, что Юлия была вынуждена уходить из дома. По всей видимости, прошлый опыт ничему не научил Николаева, и его жена может пойти по стопам Королевой.