Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна

Пострадавший от случайно выпитой накануне очистной жидкости продюсер пришёл в себя.

Об этом только что сообщается в канале Telegram со ссылкой на его пиар-директора. Других подробностей о состоянии известного продюсера пока не приводится.

Напомним, утром 10 июня сообщалось о том, что Бари Алибасов ненадолго пришёл в сознание. По словам сына продюсера, его отец открыл глаза, поинтересовался про кота и снова перестал реагировать. Как рассказал журналистам Алибасов-младший, медики в тот день уже отменили приём лекарств, которые погружают организм в медикаментозный сон.

Как отмечалось ранее, заживление химических ожогов осложнено из-за шрама на животе у Бари Алибасова. Всего после случайно выпитой 4 июня жидкости для очистки труб, медики диагностировали у пациента ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей и кишечника.