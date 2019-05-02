Пора к психиатру! Водонаева осудила Джоли за попытку изменить пол своей дочери

Сегодня, 13:03 \\ Шоу-бизнес

Детям Бреда Питта нужна защита от их матери, считает телеведущая.

 Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева осудила решение голливудской звезды Анджелины Джоли провести гормональную терапию для своей 13-летней дочери Шайло. Телеведущая уверена, что изменение пола может негативно сказаться на будущей жизни ребенка, в частности, на девочку могу повесить клеймо сверстники или вовсе перестать с ней общаться. При этом Водонаева подчеркнула, что Анджелина считает себя хорошей матерью и искренне верит в свою правоту.

Попытка изменить пол ребенку, который, очевидно, еще не сформировался как личность и не может принимать взвешенные решения — это крайне сомнительная затея. Иными словами, голливудской актрисе самой бы разобраться со своими мыслями в голове, ей не помешал бы совет психиатра в этом вопросе.   

Стремление «быть мальчиком» у Шайло может быть обусловлено банальным желанием быть похожей на своего кумира и никак не связанным с генетикой и гормональными сбоями, считает Водонаева. Она также упомянула про сестер по «недугу» Джоли — Шарлиз Терон и Меган Фокс, которым, по всей видимости, тоже пора в кабинет психотерапии.

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Автор - Андрей Фролов
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