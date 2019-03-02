Никакого интима! Тодоренко отказалась от «волшебства» из-за страха снова забеременеть

Сегодня, 22:01 \\ Шоу-бизнес

Топалов остается «без десерта», что заметно отражается на его настроении.

Сегодня Регина Тодоренко общаясь с подругой задела больную тему их семьи. Девушки обсуждали очень личные моменты и подруга Тодоренко «под шумок» поинтересовалась, есть ли интим в семейной паре после беременности. На этот вопрос Регина ответила чуть ли не со слезами на глазах и очень грустным голосом, ведь по ее признанию, никакого интима после свадьбы нет.

Похоже, Тодоренко отказалась от «волшебства» из-за страха снова забеременеть и уже более полугода «маринует» своего супруга Влада Топалова. Это не удивительно, ведь звезда забеременела первенцем довольно скоро после начала отношений с музыкантом, что и превратило интрижку в брак. Беременность далась Тодоренко нелегко, да и уход за малышом отнимает много сил и времени, а также мешает работе. Очевидно, что Регина еще не готова ко второму ребенку, и психологический страх вновь стать мамой может мешать ей подарить Владу «волшебство».

К слову, длительное отсутствие «десерта» отрицательно сказывается как на характере Регины, так и на поведении Влада Топалова. Если Тодоренко стала жесткой и грубой, то Влад напротив часто жалуется и рассказывает о плохом самочувствии, называет себя неудачником и сетует на «черные» полосы в жизни, недосып, плохое настроение и даже погоду за окном. В порыве гнева он оскорбляет даже своего маленького сына, который порой его сильно раздражает.

Возможно, Влад с нетерпением ждет скорой свадьбы с Тодоренко ради «первой» брачной ночи, ведь вряд ли Регина сможет уйти от супружеского долга, а следовательно наконец наградит Топалова своей любовью.

Поделиться новостью:
Автор - Диана Минина
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Пока, Андрей! Малахова могут уволить с «России-1»

 Количество жалоб и критики в адрес ведущего растет с каждым днем.

Нашлась суррогатная мать? Стоматолог детей Пугачевой показала удивительную схожесть с Гарри

«Похожи. Особенно носиками», - удивляются фанаты.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

«Как первый медовый месяц»: Обозреватели заметили Петросяна со Степаненко на совместном отдыхе

Вот с кем юморист проводит свой заслуженный отдых.

Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

 В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

Панин поразил интернет возможностями тела. Одна нога здесь — другая там

Женские ножки — очередное увлечение актёра, которое он показал в «новой серии» своих...

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ