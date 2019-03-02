Никакого интима! Тодоренко отказалась от «волшебства» из-за страха снова забеременеть

Топалов остается «без десерта», что заметно отражается на его настроении.

Сегодня Регина Тодоренко общаясь с подругой задела больную тему их семьи. Девушки обсуждали очень личные моменты и подруга Тодоренко «под шумок» поинтересовалась, есть ли интим в семейной паре после беременности. На этот вопрос Регина ответила чуть ли не со слезами на глазах и очень грустным голосом, ведь по ее признанию, никакого интима после свадьбы нет.

Похоже, Тодоренко отказалась от «волшебства» из-за страха снова забеременеть и уже более полугода «маринует» своего супруга Влада Топалова. Это не удивительно, ведь звезда забеременела первенцем довольно скоро после начала отношений с музыкантом, что и превратило интрижку в брак. Беременность далась Тодоренко нелегко, да и уход за малышом отнимает много сил и времени, а также мешает работе. Очевидно, что Регина еще не готова ко второму ребенку, и психологический страх вновь стать мамой может мешать ей подарить Владу «волшебство».

К слову, длительное отсутствие «десерта» отрицательно сказывается как на характере Регины, так и на поведении Влада Топалова. Если Тодоренко стала жесткой и грубой, то Влад напротив часто жалуется и рассказывает о плохом самочувствии, называет себя неудачником и сетует на «черные» полосы в жизни, недосып, плохое настроение и даже погоду за окном. В порыве гнева он оскорбляет даже своего маленького сына, который порой его сильно раздражает.

Возможно, Влад с нетерпением ждет скорой свадьбы с Тодоренко ради «первой» брачной ночи, ведь вряд ли Регина сможет уйти от супружеского долга, а следовательно наконец наградит Топалова своей любовью.