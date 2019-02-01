Когда отец хуже отчима! Бывший муж Ани Лорак не поздравил дочь с 8-летием

Мурат Налчаджиоглу так и не появился на дне рождения своей единственной наследницы.

В начале этого года красавица-певица Ани Лорак и её законный муж бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально расторгли свой брак. При этом единственная дочь пары осталась жить с матерью, но это не мешает девочке часто видеться с отцом, как можно заметить по Instagram-аккаунту Мурата. Однако при всей своей отцовской любви бывший муж Ани Лорак по неизвестным причинам не поздравил Софию с её 8-летием. Также горе-отца гости не заметили и на праздничном мероприятии. Более того, Мурат не поздравил дочь в социальных сетях, как это с самого утра сделала сама Лорак.

Когда отец хуже отчима! Неужели Мурат просто забыл о дне рождения дочери? Однако не исключено, что мужчина мог поздравить дочь не публично, а по телефону, подальше от посторонних глаз. Тогда всё равно остаётся не понятным то, почему Налчаджиоглу припустил праздник Сони, если, по словам певицы, она никак не препятствует общению экс-мужа с ребенком.