Когда отец хуже отчима! Бывший муж Ани Лорак не поздравил дочь с 8-летием

Сегодня, 19:30 \\ Шоу-бизнес

Мурат Налчаджиоглу так и не появился на дне рождения своей единственной наследницы.

В начале этого года красавица-певица Ани Лорак и её законный муж бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально расторгли свой брак. При этом единственная дочь пары осталась жить с матерью, но это не мешает девочке часто видеться с отцом, как можно заметить по Instagram-аккаунту Мурата. Однако при всей своей отцовской любви бывший муж Ани Лорак по неизвестным причинам не поздравил Софию с её 8-летием. Также горе-отца гости не заметили и на праздничном мероприятии. Более того, Мурат не поздравил дочь в социальных сетях, как это с самого утра сделала сама Лорак.

Когда отец хуже отчима! Неужели Мурат просто забыл о дне рождения дочери? Однако не исключено, что мужчина мог поздравить дочь не публично, а по телефону, подальше от посторонних глаз. Тогда всё равно остаётся не понятным то, почему Налчаджиоглу припустил праздник Сони, если, по словам певицы, она никак не препятствует общению экс-мужа с ребенком.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Пока, Андрей! Малахова могут уволить с «России-1»

 Количество жалоб и критики в адрес ведущего растет с каждым днем.

Нашлась суррогатная мать? Стоматолог детей Пугачевой показала удивительную схожесть с Гарри

«Похожи. Особенно носиками», - удивляются фанаты.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

«Как первый медовый месяц»: Обозреватели заметили Петросяна со Степаненко на совместном отдыхе

Вот с кем юморист проводит свой заслуженный отдых.

Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

 В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

Панин поразил интернет возможностями тела. Одна нога здесь — другая там

Женские ножки — очередное увлечение актёра, которое он показал в «новой серии» своих...

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ