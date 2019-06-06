Просто «Юля». Дочь Николаева перестала воспринимать Проскурякову как мать

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

«Чужая тётя» Юля, похоже, совсем потеряла родного ребенка.

Совместной дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряков исполнится 4 года. Первое время пара воспитывала ребенка в счастливой семье, но совсем недавно СМИ и поклонники стали замечать конфликтные ситуации и странное поведение. Ходят слухи, что даже недавняя поездка в Латвию композитора с маленькой Вероникой не случайна. Скорее всего, он забрал ребенка подальше от родной матери, ведь семья находится на грани разрыва.

Судя по последним постам в Instagram-аккаунте Юлии Проскуряковой, она присоединилась к дочери и пока еще мужу в Риге. Неужели приехала попрощаться? Женщина провела время с ребенком, показала, как малышка учится писать и делает в этом небольшие успехи. Единственный момент, который очень настораживает – Вероника хотела написать несколько слов, в том числе «папа» и просто «Юля». С каких пор она перестала называться ее как маму?

Похоже, дочь Николаева перестала воспринимать Проскурякову как мать. Если дети сильно привязываются к родителям, то их ничто не заставит изменить мнение. В этой ситуации могло произойти совсем по-другому. Скорее всего, Юлия стала слишком мало проводить времени с дочерью, да и влияние Николаева «дало плоды». Неужели теперь в ее жизни останется звездный отец, а мать будет вспоминать только по фотографиям?

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Автор - Александра Рождественская
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