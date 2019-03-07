И беременность не помогла. Тимати «бросил» Решетову ради встречи с Шишковой

Сегодня, 16:02 \\ Шоу-бизнес

Бывшие влюбленные встретились на концерте совместной дочери.

 Мать популярного хип-хоп-исполнителя Тимати Симона Юнусова похвасталась выступлением внучки на танцевальном концерте. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram, где пользователями тут же был замечен факт отсутствия на мероприятии беременной Решетовой. Известно, что полюбоваться выступлением Алисы пришли практически все родные певца и его экс-возлюбленная Алена Шишкова. На фото Алиса обнимает отца и мать, будто бы пытаясь их сблизить. Подписчики Симоны тут же отметили: «Коротко о том, кого Симона считает своей семьей».

 Интересным остался тот факт, что Тимати «бросил» беременную жену в одиночестве ради встречи с бывшей любовью. Это решение певца кажется еще более подозрительным на фоне недомогания Решетовой, о чем сама модель сообщала незадолго до этого. Судя по всему, и беременность не помогла невести рэпера «влиться» в его семью. До сих пор она остается «чужой». 

По слухам, долгое время мать Тимати не признавала новую возлюбленную сына и призывала его вернуться к Шишковой. Симона остудила негодование после того, как Решетова забеременела, но, по всей видимости, не оставляет попыток свести сына с его бывшей.

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Автор - Андрей Фролов
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