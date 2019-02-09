Снова в роддом? Яна Поплавская заинтриговала подписчиков большим животом

Фото «красной шапочки» с хештегом «ямама» набрало 7 500 лайков.

Главная героиня детского советского фильма про красную шапочку Яна Поплавская заинтриговала своих подписчиков новым фото, на котором актриса позирует с большим «беременным» животом. Провокационное фото Яна сопроводила многозначительным постом: «Жду девочку».

Реакция фанатов на заставила себя ждать. Одни искренне порадовались и принялись поздравлять Поплавскую: «Наконец-то, наконец-то я знала, я знала», «Здоровья малышке», «Молодцы! Дай Бог..Чтоб быстро и легко».

Другие же смогли разоблачить «шалость» актрисы. По присутствовавшей в кадре камере и неестественно «низкому» положению живота, поклонники догадались — фото постановочное.

«Проверила, блин, поверила и порадовалась!!!», «Живот уж сильно низко сделали, неестественно смотрится, а вообще-то вам идет!», «А это, оказывается, у Вас съёмки, жаль, девочка была бы кстати», - разочарованно написали комментатор

Похоже, что Яна таким образом решила разыграть публику, подогрев тем самым интерес к проекту, в котором снимается в данный момент.

Напомним, что 52-летняя актриса воспитывает двух сыновей от первого брака с кинорежиссёром Сергеем Гинзбургом. Старший сын - Клим Поплавский и младший — Никита, тоже Поплавский. Год назад Клим удивил поклонников матери, набив у себя на лопатке тату — ее портрет.