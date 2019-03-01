На всех любви не хватит: Дочь Тимати лишится заботы отца из-за рождения брата

Сегодня, 13:00 \\ Шоу-бизнес

Уже совсем скоро Анастасия Решетова родит рэперу наследника и о дочке Алисе он, наверняка, забудет.

До сих пор новость о беременности невесты Тимати модели Анастасии Решетовой широко обсуждается и в прессе, и среди поклонников. Несмотря на то, что слухи об интересном положении девушки, впечатление пара все равно произвела немалое. Однако, постепенно страсти успокаиваются и приходится задумываться о том, как же будет развиваться семейная жизнь Тимати в дальнейшем.

Учитывая то, что даже в самых обычных семьях после рождения второго ребенка, первому уделяют значительно меньше внимания. По всей видимости, именно эта судьба ожидает Алису, дочку Тимати от брака с Аленой Шишковой. Пока что девочка занимает у папы все свободное время, однако, из-за рождения брата этого времени попросту не останется, потому как все оно будет уходить на малыша. В результате юная Алиса лишится заботы отца.

Учитывая то, что ее воспитанием, по большому счету, занимается бабушка, девочка может не сильно это заметить, но уже сейчас можно говорить, что на всех детей Тимати любви не хватит, потому как воспитание подрастающих чад ему нужно совмещает с десятками бизнесов и творчеством. Как это все будет выглядеть на практике пока предположить сложно, но без бабушки и десятка нянь явно не обойтись.

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Автор - Виталий Малина
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