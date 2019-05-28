Скоро Пынзарь обгонит! Водонаева решилась на ботокс из-за страха «сморщиться»

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

«Иначе я буду сажать морковку себе в лоб», - пожаловалась Алена.

Телеведущая Алена Водонаева после развода с мужем Алексеем Косинусом стала намного больше уделять себе внимания. В частности, звезда «Дома-2» начала активно заниматься спортом, дабы вернуть свой прошлогодний пресс, а также принялась использовать разнообразные косметически средства для омоложения кожи лица. Недавно бизнес-леди тестировала полоски для подтяжки овала лица. А на днях призналась, что планирует впервые испробовать на себе уколы ботокса.

Водонаева не стала скрывать, что возраст начал брать свое, а обычные косметически процедуры уже не помогают. В частности, Алена планирует с помощью ботокса избавиться от морщин на лбу. «У меня грядки образовываются», - отметила телеведущая, в шутку добавив, что вскоре начнет сажать морковь у себя на лбу. Можно сделать вывод, что Водонаева решилась на ботокс из-за страха «сморщиться».

Вероятно, на одной процедуре Алена не остановится – как известно, «уколы красоты» и пластика «затягивают». Яркий пример - экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, которая, видимо, уже не может жить без походов к пластическим хирургам и косметологам, хотя девушке всего лишь 33 года. За несколько лет Даша изменила себя до неузнаваемости и до сих пор продолжает усовершенствовать свою внешность. Не исключено, что Водонаева скоро обгонит Пынзарь и «переплюнет» ее в количестве уколов ботокса. А там и до пластики недалеко. Страх превратиться в старуху может вынудить и Алену прибегнуть к услугам пластических хирургов.

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Автор - Анна Журавлева
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