«Вины не чувствую»: Богомолов принёс «извинения» Лаврентьевой и Цыпкину

Константин Богомолов формально извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным за фильм за Tatler, однако между строк читалось пренебрежение к звёздной чете.

На фестивале «Кинотавр» Ксению Собчак и Константина Богомолова посадили рядом с другой звёздной парой – Оксаной Лаврентьевой и Константином Цыпкиным. Естественно, это вызвало некое напряжение.

Напомним, полгода назад на юбилее журнала Tatler Богомолов презентовал свой пародийный фильм. В нём звёздные гости торжества жёстко высмеивались. Например, сын Яны Рудковской там стал стриптизёром, а ювелира Петра Аксёнова сыграла женщина – видимо, пародировался его высокий голос и «мужественный» вид.

Стёб получился жёстким, но оскорбились на него только Лаврентьева и Цыпкина. Причём скетч про них был одним из самых безобидных – в нём Александр предстал в виде бездомного кота, которого приютила Оксана.

На Кинотавре Оксана попросила Богомолова публично извиниться, что он и сделал. Однако, в его словах между строк читалось, что совершенно не сожалеет о содеянном, а наоборот – считает обиженную звёздную чету недалёкой.

«Вины не чувствую», - написал он Константин прямым текстом. Там же он пренебрежительно отзывается о приоритетах этой пары:

«Саше и Оксане важно именно публичное, а не личное».

Что интересно, Александр и Оксана не поняли очередного стёба режиссёра и приняли извинения, о чём Цыпкин написал в своём Instagram.