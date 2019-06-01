Банк разоряется? Глава «Тинькова» просит помощь у своей дочери

Олег Тиньков налаживает другие источники дохода, делая вид, что беспокоиться не о чем.

Основатель и председатель Совета директоров «Тинькофф Банка», Олег Тиньков последнее время стал активно продвигать увлечения своей старшей дочери.

Дарья на данный момент проживает в Лондоне, работает в сфере винного бизнеса - в Bordeaux Index. Она лично составляет дорогостоящие винные карты для именитых особ.

Частенько в своем Instagram Олег выкладывает фотографии Даши с алкогольными напитками и призывает всех своих подписчиков заказывать самое лучшее, по его словам, вино у нее. Стоит отметить, что он как-будто бы с издевкой уточнил: «Если у вас есть немного денег». Председатель Банка либо хотел посмеяться над теми, кто вложил все свои сбережения в «Тинькофф», либо с досадой намекал на то, что у него самого с финансами все плохо.

Но такое складывается впечатление, что он откровенно просит помощи у своей дочери.

Многие инвесторы давно уже наблюдают нестабильное состояние акций и боятся осознавать, что Банк разоряется. Например, сегодня курс обвалился более, чем на 5%. Однако, Олег Тиньков показал всем новую яхту за $100 млн. Что он хочет этим сказать? Что беспокоиться не о чем или, что он собирает себе состояние, а при случае банкротства просто разведет руками?

По поводу «Тинькофф Банка» можно сказать, что он знаком каждому россиянину. От звонков с предложениями взять кредит или кредитную карту некоторых уже просто подбрасывает, особенно тех, кто имел неосторожность проглотить наживку и очень так хорошо влезть в долги.