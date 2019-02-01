«Похож на Бузову»: Тарзана высмеяли хейтеры за слишком сладкую фотографию

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Тарзан показал милое фото в сети.

Сергей добавил фото в Instagram, на котором он поправляет свою огромную шевелюру.

«Смотрел видосы без купюр, и тут меня вдруг осенило, откуда слово педикюр », - подписал фото Сергей. Все вроде бы ничего, но вот то, что в Сергее нашли сходство между ним и Бузовой - это как минимум странно. В сети написали, что фото выглядит пафосно и «сладко», даже слаще Бузовой.

«На Бузову похоже», - высмеяли Тарзана хейтеры. Есть звание, которое для женщины будет звучать прекрасным комплиментом, а для мужчины окажется неприятным ярлыком. Сладкая женщина и сладкий мужчина - две стороны одной медали. Вроде бы слово «мужчина» довольно позитивно по своей сути и даже будит в женщинах множество разнообразных эмоций. Да и слово «сладкий» само по себе не вызывает отвращения, скорее наоборот, будит весьма приятные ассоциации.

Но если объединить эти два слова, сладкий мужчина - это не мужчина вовсе, пародия на мужчину, альфонс, неприятный тип с длинным волосом, чаще всего смазливый.  Таковы расшифровки данные представительницами слабого пола, то есть непосредственными пользователями этих самых «сладких самцов». Скорее всего, Наталье Королевой нравится и завивка, и смазливость Тарзана. Может быть у них фиктивный брак? Поскольку в СМИ часто пишут о гомосексуализме Тарзана, приписывая ему романы с комиками. Один из последних случаев произошел на программе «Что было дальше?». На протяжении всего шоу Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком – Алексеем Щербаковым. Нам остается только догадываться, что связыват двух мужчин?

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Автор - Ария Нойманн
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