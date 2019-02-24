Лицом к лицу. Киркоров даже в Болгарии находит Пугачеву

Филипп удивляет подписчиков своим умением находить Аллу Борисовну везде.

Киркоров отправился к себе на родину с премьерой шоу «Цвет настроения». Концерт прошел, как всегда душевно, позитивно и ярко в стиле поп-короля. На концерте певцу подарили очень много цветов, которые он после шоу отвез на могилу своей покойной мамы, тети и бабушки. Филипп рассказал своим подписчикам, что это уже вошло в многолетнюю традицию. Когда Киркоров приезжает на родину и выступает в Софии, он собирает все букеты, так как мама артиста не застала его популярным при жизни.

«Настоящий артист и сын! Светлая память маме и дай Бог здоровья всей Вашей семье», - пишут фолловеры. После чего, Филипп гулял по Болгарии мимо своих больших афиш. Он рассказал, что встретился лицом к лицу с красоткой Аллой Борисовной, добавил Филипп видео в stories и отметил Пугачеву с Галкиным. Максим сразу ответил в stories Киркорова: «Филипп везде находит Аллу».

Многие задаются вопросом, а как же Галкин и Киркоров могут дружить? Скорее всего, у них другое воспитание и делить им больше нечего, так как Алла давно сделала свой выбор. Они дружат семьями, а Филипп всегда привозит разные подарки детям Максима и Аллы. В СМИ пишут, что Филипп из женщин любил только Пугачеву, теперь он «ушел на сторону голубых ходоков». Чтобы не было скучно, и было кому оставить свои владения, завел себе детей, с ними-то можно выходить на улицу, а со своим мужчиной Филипп предпочитает скрываться в четырех стенах.