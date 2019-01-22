Снова в объятиях Коли. Эпатажные друзья-любовники Волочкова и Басков возобновили отношения

Сегодня, 07:00 \\ Шоу-бизнес

Пользователи уверены, что одинокие сердца осознали, что созданы друг для друга.

Эпатажные артисты Николай Басков и Анастасия Волочкова не могут похвастаться пользователям крепкими отношениями. Отношения Насти и Коли не доходят до прекрасного, нового этапа – свадьба. Сегодня в Instagram фан-группе volochkova_anastasiya появилась информация, что эпатажные друзья-любовники Волочкова и Басков возобновили отношения. Очевидцы рассказывают, что видели Николая Баскова в Анапе и вероятнее всего он приехал поддержать балерину на новом для нее шоу «Балерина и Клоун».

«А что Волочкова с Басковым? Я видела в Анапе их вместе. Он поцеловал Настю, а она когда увидела его прям побежала», «Они и не расставались», - пишут подписчики данной группы.

Возможно, Анастасия и Николай спустя время осознали, что идеально дополняют друг друга. Артисты очень одинокие люди, Николай Басков сам признавался, что соскучился по женской ласке. К тому же так совпало, что и Николаю и Анастасии предсказали обретение счастья в личной жизни в этом году. После расставания они остались друзьями и поддерживали теплые отношения. Не исключено, что на давних друзей нахлынули новые чувства и вскоре они нас порадуют совместными фотоснимками, где Настя снова в объятиях Коли.

Напомним, что Николай Басков на протяжении двух лет жил с Волочковой. Он признавал, что у него был самый лучший отдых на Мальдивах с балериной. Стоит обратить внимание, что Анастасия довольно часто публикует снимки в объятьях Баскова.

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Автор - Светлана Гончарова
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