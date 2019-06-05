«Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды»: Стас Садальский обвинил Анну Шукшину в отравлении Бари Алибасова

Актер убежден, что именно родственники Федосеевой-Шукшиной намеренно отравили Бари Алибасова, чтобы он не мешал «окучивать бабку» на «бабки».

Вопиющий случай произошёл с продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым. Из-за плохого зрения и схожести бутылки средства для прочистки труб «Крот» с йогуртом – артист перепутал и выпил непредназначенную для употребления в пищу бытовой химии. Бари получил ожег пищевода 4 степени, ожег дыхательных путей и желудка щелочью.

Сейчас Алибасов находится в реанимации, его ввели в искусственную кому и подключили к аппаратам вентиляции легких. Состояние крайне тяжелое. Эксперты отмечают, что отравление щелочью тяжелее, чем кислотой. В этом случае нужна операция и инвалидность обеспечена пожизненно.

Но давайте разберемся, как средство оказалось на кухонном столе, где люди принимают пищу рядом с другими продуктами?

«Хоть мы сейчас и не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари…Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать. Только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем!», - обвинил Анну Шукшину Садальский.

«Откуда у Каримыча Аня и Фрея взялись?», - спросили недоуменные подписчики актера.

«Для них были двери открыты, Бари», - ответил Стас.

Стоит отметить, что дочь Марии Шукшиной – Анна уже была замешена в скандале со своей бабушкой. Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на Аню за незаконную продажу ее квартиры, также она сообщила, что с ее счета была украдена большая сумма денег, а доступ к валюте был только у Анны. И, действительно, сам Бари Алибасов признавался, что для детей и внуков Лиды его двери всегда открыты.

Он всегда поддерживал общение со всеми родственниками своей супруги, но не каждый был готов ему ответить тем же. Если верить в версию Стаса Садальского, то Бари «убрали» с дороги, как главного конкурента в завоевании имущества Федосеевой-Шукшиной.

После госпитализации Алибасова – Лидия и сама обратилась за помощью к врачам. Актриса стала жаловаться на давление и сердце. А вот ее знаменитые дочери и внучки – не поддержали маму. После госпитализации Алибасова, Лидия вновь стала принадлежать только самой себе, и помочь ей, видимо не кому.

Недавно стало известно, что Федосеева-Шукшина продюсера подала в суд на производителя «Крота». Она пытается доказать через экспертизу, что производители намеренно создали бутылку очень схожую на бутылку с питьевым йогуртом. Наша редакция желает Бари Каримовичу Алибасову скорейшего выздоровления и долгих лет жизни в счастливом браке с Лидией.