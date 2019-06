«Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды»: Стас Садальский обвинил Анну Шукшину в отравлении Бари Алибасова

View this post on Instagram

💣Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей . Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку..., что бы им пусто было . Выздоравливай друг, хоть и бывший😍 мы ещё повоюем 😜 #садальский #алибасов #шукшина #нана #житьздорово #здоровожить #будьздоров