Водонаева - киллер? «Яндекс. Такси» могут прикрыть из-за болтливого водителя

Поездка испортила все планы и настроение телезвезды.

Скандальная экс-участница телепроекта «Дом-2» последнее время ведет достаточно нестабильный образ жизни. Такое чувство, что серьезные проблемы в семье негативно сказываются на ее психику. Возможно, она стала мало спать и много нервничает, другого объяснения ее «дерганности» не найти.

Водонаева вчера ночью возвращалась домой и воспользовалась услугой «Яндекс.Такси». Как известно, последнее время на просторах интернета гуляет масса негативных отзывов о данном сервисе. Надлежащие службы особого внимания на жалобы не обращают, хотя и создавали видимость проверки. В основном, все проблемы пытается решить служба поддержки, вручив тебе купон на скидку.

Телеведущая, в Instagram сняла серию сторис, где водитель всю дорогу разговаривал то по телефону, то с ней. А как написала Алена, для нее поездка в такси - это прежде всего личное время, которое она тратит на работу. Хотя, работать ночью… Звучит странно. Она также подметила, что ехала по тарифному плану «Комфорт».

Многие фанаты увидели наигранность в этих видео.

Скорее всего, какие-то злопыхатели «заказали» Водонаевой «Яндекс», а Алена хорошо справилась с задачей киллера. Ни для кого не секрет, что многие компании и магазины платят блогерам и звездам шоу бизнеса за рекламу, а иногда и антирекламу. И в таком случае, исполнители заказа могут наговорить все что угодно.

Интересно, а если бы таксист оказался молчаливым, то к чему бы придралась вечно недовольная Водонаева? Такое складывается впечатление, что Алена совсем обнищала и берется за любые предложения, чтобы хоть как-то покрывать свои расходы.

В любом случае, если спрос на «Яндекс» из-за Водонаевой упадет, то будет смешно, когда такси прикроют из-за болтливого водителя.