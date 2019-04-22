«Из гардероба Волочковой?»: Собчак опозорилась «платьем с Алиэксперсса» перед фанатами

Сегодня, 04:12 \\ Шоу-бизнес

Ксения Анатольевна сменила целых три платья на премии МУЗ-ТВ, и за каждое ей следовало бы уволить своего стилиста. Кажется, подписчики наконец выбрали среди них самое отвратительное.

Телеведущая, блогер и кандидат в президенты посетила возможно главное музыкальное событие нашей страны – Премию Муз-ТВ. В ходе мероприятия Ксения успела сменить три наряда, и все они произвели невероятноее впечатление напубликуу. В основном, правда, негативное.

Подписчики звезды в Instagram долго не могли определиться, какое же из них было самым отвратительным. Наибольший «хайп», собрало розовое платье, на котором Ксюша дефилировала по красной дорожке. Его сравнили с «разъезженным» женским органом из-за своеобразного фасона и цвета.

Второе платье, а точнее его верхнюю часть, подписчик назвал «мошонкой белого медведя». Комментарий собрал почти сто лайков и множество одобрительных ответов.

Впрочем, если у первых двух были положительные отзывы, третье не понравилось абсолютно никому. Платье морковного цвета с открытой спиной поразило пользователей отвратительным фасоном и ужасным качеством исполнения: «Странное платье, подкладка отходит как принцесса с Алиэкспресса».

Этот наряд выглядел на столько пошло, что фанаты даже вспомнили Анастасию Волочкову и её «деревенский» стиль: «Платье из гардероба Волочковой?»

Будем надеяться, у стилиста Ксении Анатольевны пройдёт творческий кризис, и она перестанет позориться столь ужасными нарядами.

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Автор - Ефим Симокайтис
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