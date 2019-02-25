Жадные больные довели до нищеты - Малышева снизошла до убогой рекламы конкурентов

Репутация Елены станет большой проблемой для клиники «Лапочкин и сыновья».

Елена Малышева является ведущей программы «Жить здорово», а также владеет большим частным медицинским центром в Москве. Звезда телевидения постоянно рекламирует свой бизнес, и несмотря на медицинское образование и принесение клятвы российского врача не стремится помогать людям – лишь советует, к какому специалисту обратиться не щадя кошельки людей.

Поклонники часто жалуются на наглость Елены, которая сделала в своем центре «антинародные», неподъемные цены, а многих рискнувших обратиться не устроило качество медицинских услуг, из-за чего как доверие, так и посещение клиники резко сократились вместе с доходами звезды. Видимо, жадные больные довели до нищеты телевизионного врача, ведь сегодня Малышева снизошла до убогой рекламы конкурентов.

В своем микроблоге она познакомила подписчиков с частной клиникой «Лапочкин и сыновья». По ее словам, хирурги-офтальмологи создали первый в истории России офтальмологический набор для проведения специальной операции по лечению глаукомы, и предложила желающим обратиться в этот центр за помощью при необходимости, анонсировав более подробный рассказ о деятельности врачей в предстоящем эфире ее шоу.

Подписчики тут же завалили Елену вопросами о клинике и просьбами помочь попасть к хирургам, в ответ на что она как заведенная отвечала им единственным сообщением с контактами врача, будто за более развернутый ответ и лишний символ ей не заплатили. В то же время зная о репутации Елены и ее страсти к деньгам фанаты усомнились в хорошей работе офтальмологов - шоу ведущей, видимо, станет мощной антирекламой для клиники, как и все рекламные предложения звезды.