«Крот» в холодильнике? Родственники Алибасова могут нажиться на горе продюсера

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Семья уже готовится к судебным разбирательствам, не боясь выглядеть при этом смешно.

Поклонников знаменитого продюсера Бари Алибасова накануне потрясла новость о том, что знаменитость оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Выяснилось, что тот случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», в результате чего нанес своему здоровью серьезный ущерб. Пока врачи борются за жизнь Алибасова, его родственники, по всей видимости, решили ковать железо, пока горячо.

На просторах сети появились новости о том, что они планируют подать на производителя «Крота» в суд, аргументируя свои претензии тем, что внешне средство напоминает питьевой йогурт. Естественно, требовать планируется внушительную сумму, вероятно, с шестью нулями. Проблема лишь в том, что родственники Алибасова тем самым могут нажиться на горе продюсера. Повод они выбрали для этого прекрасно, хотя доказать свою правоту суду для них станет еще той задачей.

Неужели Алибасов хранил «Крот» в холодильнике? Если это так, то решение довольно странное. Фанаты Алибасова также придерживаются мнения, что иск родственников выглядит, мягко говоря, неправдоподобно. Ведь, иначе каким образом Бари Каримович мог перепутать средство с питьевым йогуртом? Неужели он не почувствовал резкого запаха или, на крайний случай, вкуса? В конце концов, не догадался, что йогурту нечего делать, например, в ванной? Родня Алибасова, видимо, не предусмотрела, что реакция на их решение будет настолько неоднозначна.

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Автор - Виталий Малина
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