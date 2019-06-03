Пынзарь «спалила» следы бурной ночи – а муж-то не рядом!

Свекровь могла испортить встречи с любовником! Лучшее решение – «сплавить» её подальше.

Среднестатистические супруги крайне редко отдыхают раздельно друг от друга, но семью Пынзарь это, видимо, не касается. Пока Сергей работает в Москве, Дарья уже который день загорает на заграничных пляжах. Единственный барьер, который мешает ей оттянуться на полную катушку, свекровь и двое детей, которые также отправились на отдых. Вероятно, никто бы не заподозрил ничего странного, если бы Пынзарь не «спалила» следы бурной ночи.

На одной из последних «сторис» в социальной сети Instagram можно четко разглядеть, что на задней части ноги женщины виднеются странные синяки. Естественно, никто ее не избивал, но есть другое возможное объяснение. Скорее всего, после множества подтягиваний и липосакции жировая прослойка стала настолько тонкой, что даже несильное прикосновение может оставить следы. Но муж-то не рядом! Кто же тогда может «зажимать» Дарью?

Единственный вариант – иностранный любовник, но пока никто не подтвердил эту информацию. Если это действительно так, тогда становится понятно, почему Пынзарь не захотела жить вместе со свекровью, а поселила ее в совершенно другом отеле. От греха подальше.



