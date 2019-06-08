Пока, Андрей! Малахова могут уволить с «России-1»

Количество жалоб и критики в адрес ведущего растет с каждым днем.

Передачи с Андреем Малаховым пользуются огромной популярностью. Неизвестным остается только, почему люди с таким желанием смотрят программы именно с участием этого ведущего. Ответов на это несколько, но стоит выделить только два. Один из них - Малахов профессионал своего дела и знает, как привлечь зрителя. Кроме того, участниками шоу становятся различные «фрики», как их называют в народе, которые и собирают публику. Но у всех есть терпение - многие люди стали протестовать против передач Малахова, аргументируя недовольство тем, что они разлагают общество. По слухам, против Андрея даже организовали петиции, вскоре после появления которых он покинул Первый канал. Возможно, его уход, на самом деле, был связан именно со сбором подписей.

Талант ведущего велик - ему не составило труда найти альтернативу, и он начал вести несколько передач на уже на канале «Россия-1». Все начиналось более чем прилично, однако спустя некоторое время Малахов вернулся к старой системе. Малахов снова наживал популярность на странных людях и смертях знаменитостей. Например, Андрей активно обсуждал уход из жизни певицы Юлии Началовой в эфире шоу с ее родными и близкими. Звезда, похоже, не учится на ошибках и не делает выводов, а попросту следует четко намеченному пути. В сети все чаще стали появляется гневные комментарии в отношении ведущего, и не исключено, что если он не изменит отношение к своему творчество, то не только «Первый», но и «Россия-1» скажет ему «Пока, Андрей!».