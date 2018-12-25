Поседел от извращений, или как «умер» творческий союз Панина и Джигурды

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

«Взрослые» игры Алексея – это уже слишком даже для Никиты.

 

Не так давно Алексей Панин и Никита Джигурда были практически «не разлей вода». Буквально пару недель назад они сообщили своим подписчикам, что собираются создать интересную пьесу, которая удивит очень многих. После этого новостей о том, как продвигается работа, совсем нет. Но в этот период Панин не скучал, а, наоборот, распиарил сам себя еще сильнее. В Сети появились шокирующие ролики, на которых актер устраивает настоящий «Содом и Гоморру».

Видимо, это стало пунктом невозврата для Джигурда. Да, он также известен как скандальный фрик, то интимная связь с животными или ненадлежащими для этих целей частями тела шокирует самых бывалых. Тем более, на последних видео в социальной сети Instagram Никита как будто стал старее. Быть может, он поседел от извращений, которыми так славится его коллега и товарищ?

 

Похоже, творческий союз Панина и Джигурды «умер». Мало кто сможет выдержать подобные выходки. Тем более, мы не знаем, насколько у артистов были близкие отношения. Не исключено, что Алексей даже предлагал Никите присоединиться к его развлечениям, а последний попросту сбежал, поняв весь масштаб «трагедии».


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Автор - Александра Рождественская
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