Провалила «аферу» Виталины. Бросив Петросяна, Брухунова взялась за новую жертву?

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

Пока комик окучивает Степаненко в Дубаях, Татьяна отдыхает в Москве с новым возлюбленным.

Евгения Петросяна и его любовницу Татьяну Брухунову теперь связывает только прошлое и работа. После совместного отдыха в Сочи экс-возлюбленные расстались. Евгений Петросян ухлестывает за своей женой в Дубаях, устроив ей там настоящий медовый месяц. Татьяна тоже долго не страдала, и похоже, уже развлекается с новым возлюбленным. Судя по отсутствию страданий и быстрой смене партнеров напрашивается вопрос: что же связывало Евгения и Татьяну?

Возможно, Петросян действительно клюнул на «молодые кости», а вот Брухунова «влюбиться» вовсе не в харизму комика, а в его толстый кошелек. Разыграть «большую любовь» ее могла надоумить подруга Виталина Цымбалюк-Романовская, которая успешно обобрала экс-супруга Армена Джигарханяна. Судя по микроблогам женщин, они общаются, ведь оценивают каждую публикацию друг друга. К тому же поведение Татьяны очень уж напоминало «восхождение» Виталины – скромная провинциалка с неяркой внешностью устроилась на работу к знаменитому пожилому мужчине, который славился своими любовными похождениями и не мог упустить коротенькой юбки. Татьяна быстро пошла по карьерной лестнице, втерлась в доверие к Петросяну, а потом влезла в его брак, о чем Степаненко стало известно странным образом.

Примечательно, что даже несмотря на 15-летний разрыв юмористы счастливо жили порознь, и внезапно им понадобился развод, который и стал началом конца. Видимо, Брухунова провалила «аферу» Виталины, ведь Степаненко не пошла на мирный развод и Петросян обнищал. Не желая содержать «возлюбленного», Татьяна быстро завершила роман, и судя по поведению женщины бросив Петросяна, взялась за новую жертву. Ее неоднократно видели в компании молодого и красивого мужчины, и судя по виду Тани - обеспеченного.

Даже вернувшись из отдыха в Тбилиси она явно не одна направилась развлекаться - сначала в ресторан, потом в театр. Похоже, Брухунова успешно охмурила нового мужчину, который может стать лишь очередной жертвой на ее пути к роскошной жизни. Примечательно, что именно так и поступила Виталина: бросив Джигарханяна, сблизилась с Прохором Шаляпиным.

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Автор - Диана Минина
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