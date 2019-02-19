Королёва срывается на близких ради самолюбования. Тарзан довёл?

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Публичное унижение сестры в день рождения спровоцировало догадки.

 В последнее время отношения некогда счастливой семьи Наташи Королёвой и Тарзана буквально трещат по швам: все чаще в сети появляются доказательства фривольного поведения Глушко в компании коллег и фанаток. И хотя артистка официальных подтверждений или опровержений не даёт, однако, за натянутой улыбкой Королёвой едва удаётся скрыть нервное напряжение и переживания. Судя по всему, Тарзан уже настолько довёл супругу публичными унижениями, что Королёва ради самолюбования начала срываться на близких. К слову, сегодня день рождения празднует сестра певицы Ирина Порывай и в честь праздника артистка опубликовала фрагмент из раннего выступления сестры.

 Мало кто знает, что певица Руся была востребована в своё время, но из-за болезни сына вынуждена была покинуть сцену. Вероятно, таким роликом из прошлого Наташа намеривалась уколоть сестру, показав личное превосходство. Однако, даже этого Наташе оказалось не достаточно и уже спустя несколько часов певица опубликовала провальный снимок, где Ирина на фоне артистки явно сдаёт позиции. Предполагается, таким поступком Наташа намеривалась поднять себе самооценку, однако, в погоне за самолюбованием лишь «спалила» проблемы в семье.

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Автор - Лера Тихомирова
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