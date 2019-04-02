Малышева запугивает женщин «возмездием» природы. Намек на покупку опасных диет?

Переедание – один из природных способов по истреблению людей старше 50 лет, считает врач.

Недавно ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева ошарашила своим заявлением не только фанатов, но и коллег-медиков. В одном из интервью народный врач-терапевт отметила, что после 50 лет люди не нужны природе, поэтому ею предусмотрены способы уничтожения народа. Один из самых эффективных методов – переедание, уверена Малышева, которому подвержены в основном женщины.

По мнению Елены Васильевны, представительницы слабого пола больше склонны к ожирению после 50 лет, нежели мужчины. Как результат, отмечает врач, инсульты и инфаркты обеспечены. Кроме того, женщины с лишними килограммами больше подвержены риску развития рака груди, заметила Малышева.

Интересно, что многие медики уже раскритиковали заявление Елены Васильевны, назвав его неэтичным. Некоторые специалисты отмечают, что заявление телеведущей не соответствует правде – в частности, эксперты говорят о том, что рак груди никак не связан с весом. Из этого можно сделать вывод, что Малышева попросту запугивает толстых женщин «возмездием» природы. Однако зачем она это делает?

Возможно, этот намек врача на покупку собственных «универсальных» диет, которые она продвигает. Судя по всему, множественные негативные отзывы отрицательно отразились на бизнесе Елены Васильевны, поэтому она решила найти новый метод, который заставит женщин покупать ее курсы.