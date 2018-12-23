Довело одиночество – Лобода откровенными фото пытается привлечь мужчин

Трусики звезды могут быть «наживкой» для достойных ухажеров.

Популярная певица и секс-символ шоу-бизнеса Светлана Лобода не может похвастаться счастливой личной жизнью. Звезда никогда не была замужем и лишь однажды связала себя долгими отношениями с танцором Андреем Царем, которому подарила дочь. Рождение наследницы не принесло счастья, и возлюбленные вскоре расстались. С тех пор Лобода связывала себя немногими отношениями, провоцировала слухи об интрижке с коллегами, однако ни один из романов не принес ей счастья, ни один мужчина не захотел отвести певицу под венец. Тем не менее, Светлана не отчаивается, и после болезненного расставания с отцом второй дочки, похоже, наконец готова к новым отношениям.

Светлана все чаще делится провокационными кадрами, демонстрируя достоинства своего красивого тела и прекрасные черты внешности. Видимо, 36-летнюю певицу довело одиночество, и она откровенными фото пытается привлечь мужчин. Если после разрыва с предыдущим любовником ее микроблог пестрил кадрами с дочкой или только рабочими моментами, то сейчас Светлана все чаще публикует личные фото из интересных ракурсов, хвастается своими длинными ногами и сексуальными чертами лица, а на последних кадрах будто невзначай демонстрирует нижнее белье.

Видимо, трусики звезды призваны стать «наживкой» для достойных мужчин и намеком на готовность к новым, длительным отношениям, к которым мать двоих дочерей наконец готова.