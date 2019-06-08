По науке Панина. Рудова «бесконечными» ногами может спасать провальную карьеру

Неоднозначный ролик на фоне скандального «хобби» актёра выдал Наташу с поличным.

Не успели все отойти от недавнего известия о новых «талантах» Алексея Панина, как у актёра появились «последователи». В соцсети Наталья Рудова опубликовала портретный ролик, где в образе светлой нимфы демонстрирует себя во всех красе на фоне лиричной музыки. И всё бы ничего, вот только большую часть видео актриса изощрённо хвасталась ногами. Очевидно, ролик был снят по науке Панина.

К тому же, не исключено, что Рудова «бесконечными» ногами может спасать провальную карьеру. Последние годы актёрская деятельность Наташи явно переживает не лучшие времена: помимо парочки российских мелодрам с второстепенными ролями девушка практически нигде не снималась. К тому же, Рудовой уже 35 лет, а на ближайшие годы значимых проектов в работе актрисы не намечается. Очевидно, творческая деятельность девушки близится к закату и такой пиар на фоне провокационного перформанса Алексея, как никогда актуален, для Наташи. Тем не менее, такими выходками Рудова рискует из актрисы буквально перейти в «армию» фриков, окончательно запятнав репутацию.