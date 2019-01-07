Нашлась суррогатная мать? Стоматолог детей Пугачевой показала удивительную схожесть с Гарри

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

«Похожи. Особенно носиками», - удивляются фанаты.

Несколько дней назад Алла Пугачева вместе с детьми побывала на дне рождения своего племянника. Выход звездного семейства в свет не остался незамеченным. В сети обсуждают не только изнеможденный вид примадонны, но и удивительную схожесть сына Пугачевой и Галкина с детским стоматологом Альбиной Донцовой.

Спровоцировала бурную дискуссию в сети сама врач, которая также присутствовала на детском празднике. На своей странице в Instagram стоматолог детей Пугачевой поделилась с подписчиками общими снимками с Гарри. «Люблю я этого мальчишку! Терпеливого, доброго, умного и очень внимательного!», - подписала кадры девушка. «Очень похожи», «Похожи. Особенно носиками», «Похоже, что это суррогатная мать», - обсуждают в сети пользователи внешнее сходство стоматолога с сыном Галкина. У девушки и Гарри практически одинаковые форма лица, форма носа и разрез глаз. Действительно, не зная того, что Гарри Галкин является наследником легендарной певицы и юмориста, можно подумать, что он сын звездного стоматолога. Неужели нашлась суррогатная мать, которая родила Пугачевой и Галкину двойняшек – Лизу и Гарри?

Стоит отметить, что специалист опубликовала два кадра, которые практически ничем не отливаются, однако один из них сделан с близкого расстояния. Складывается впечатление, что Донцова намеренно показала кадр, снятый крупным планом. Возможно, девушка таким образом намекнула, что причастна к рождению детей звездной четы. Однако никаких подтверждений этому нет, поэтому остается только предполагать. А Пугачева и Галкин вряд ли раскроют тайну рождения своих наследников.

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Автор - Анна Журавлева
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