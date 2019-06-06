Алибасова пытались убить - Экстрасенс обеспокоена «слабой энергетикой» Бари

Сегодня, 12:02 \\ Шоу-бизнес

Злоумышленник знал, куда бить, ведь ЖКТ является самым слабым местом у лидера «На-На», считает Арзу Кабарухина.

Жизнь Бари Алибасова висит на волоске. Лидер «На-На» уже несколько недель находится в медикаментозном сне в токсикореанимации в очень тяжелом состоянии. Врачи отчаянно борются за жизнь музыканта, и намерены сделать повторную гастроскопию, однако даже если 72-летний исполнитель выживет, он вряд ли вернется к полноценной жизни.

Знаменитая экстрасенс Арзу Кабарухина сделав выводы по нумерологическому раскладу не верит в благоприятный исход болезни лидера «На-на» - провидица обеспокоена «слабой энергетикой» Бари. Она уверена, что Алибасова пытались убить и считает, что заинтересованный человек точно знал куда «бить», ведь желудочно-кишечный тракт является самым слабым местом в организме звезды. К тому же минувший год был для него очень тяжелым в плане здоровья, и как итог - химический ожог пищевода четвертой, самой тяжелой степени, а также ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей могут погубить звезду.

Экстрасенс не видит, кто именно покусился на жизнь Бари Алибасова но уверена, что запутанная история с перепутыванием едкой жидкости для прочистки труб и апельсинового сока выглядит крайне подозрительно и не убедительно, несмотря на заверения семьи и коллег Бари о его плохом здоровье и такой возможности: «Такое ощущение, что его просто хотел кто-то убрать».

Она уверена, что сильнейший химический ожог не пройдет для него даром из-за крайне слабой энергетики, и вполне возможно, что он уже не выкарабкается. Кабарухина добавила, что угроза для здоровья Алибасова по-прежнему есть, но она надеется, что он сумеет побороть страшный недуг. Получается, не злой рок, а коварный умысел пытается извести Бари Алибасова со света, и не исключено, что виновный вновь попытается покуситься на жизнь ослабленного и беззащитного музыканта.

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Автор - Диана Минина
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