Ловушка «Шурыгиной»? Дукалис из «Улицы разбитых фонарей» встречался с 17-летней

8 лет строгого режима – мало ли, как могла закончиться история большой любви.

Многие любители отечественных сериалов знают Сергея Селина, который исполнил роль оперативника Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Совсем недавно он поделился подробностями личной жизни, которые стали весьма неожиданными. Оказывается, брак с первой супругой Ларисой очень скоро изжил себя, но пара все не находила силы, чтобы подать на развод. Все изменилось после того, как Селин стал преподавать в университете, где познакомился со студенткой Анной. Как бы это странно ни звучало, но немолодой Дукалис из «Улицы разбитых фонарей» встречался с 17-летней и не боялся нести ответственность за свои поступки. Где-то мы уже слышали подобную историю и ее плачевные последствия.

К счастью, влюбленные продолжили отношения и скоро закрепили их официально. На данный момент пара воспитывает двоих детей, но трудно было предугадать, как могли бы развернуться события. Подобная ситуация могла стать ловушкой «Шурыгиной», которая добилась тюремного срока для парня, с которым провела ночь. Данная история могла иметь не менее шокирующий конец – конечно, в любовь верить надо, но и закон нарушать нельзя.