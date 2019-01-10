Безграмотная «Карла». Бородина снова опозорилась в Instagram

Сегодня, 18:10 \\ Шоу-бизнес

Ксения блеснула «показушной верой», чем и оскорбила фанатов.

Телеведущая самого любовного шоу «Дом- 2», Ксения Бородина сейчас находится вместе со своим супругом в отпуске. В социальных сетях Ксюша показывает своим фанатам красивые фотографии. Так, на одной из них, она стоит на фоне мечети и описывает историю постройки данного сооружения, а также пишет об эмоциональном спокойствии, которое испытала находясь в пределах этого святого места.

Бурные комментарии в Instagram посыпались от подписчиков Бородиной. Кто-то обвинил ее в неверности своей религии. Однако, Ксения, в свое оправдание написала что уважает культуру и религию любой страны, а также, что дома у нее на видном месте лежат Библия и Коран.

Все это звучит вроде бы достойно, но если оценить ситуацию, как она есть, то легко можно уличить Бородину во лжи и ее неграмотности. Во первых, в своем сообщении она даже слово: «Коран» написала неправильно. Хотя ее отец и муж являются мусульманами.

«Безграмотная Карла», - так любят называть ее подписчики.

Во вторых, законы и культуру другой страны она вряд-ли чтит. Ходит по стране с оголенными ногами, руками и непокрытой головой. Наверное для Ксюши чтить, это значит надеть платок и длинную юбку только лишь для того, чтобы посетить мечеть.

Далее она обозвала всех, кто пытался абсолютно спокойно объяснить Бородиной, что некоторые вещи для христиан являются неприемлемыми - недалекими людьми. В общем, снова опозорилась по полной программе. Откуда у счастливой жены и мамы двоих детей столько злости и негатива в сторону своих подписчиков и фанатов? Есть вероятность того, что телеведущая неспокойна из-за серьезных проблем в семье, поэтому она с супругом отправилась в отпуск вдвоем, оставив детей дома.

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Автор - Валерия Никуленко
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