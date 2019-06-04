Панин снялся в новом клипе — там куча женщин и один мужчина в маске

В распоряжении редакции оказались кадры из нового ролика со звездой малобюджетного фильма про ногу Алексея Панина. Ну, он в своём репертуаре.

Кадры и короткие видео со съёмок ещё не вышедшего клипа с участием Алексея Панина выложила в Instagram популярная блогерша Клара Гавриловна, но тут же их удалила. Благо, мы успели сохранить фотографии.

В видео Панин изображает некие насильственные действия по отношению к актрисе, находясь в странном месте. Его обдувают с разных сторон ветроустановки, а сверху сыпятся конфетти — гламурно.

На другом куске клипа Алексей в окружении кучи женщин танцует на возвышении, пока эти дамы тянут к нему руки. Интересно, что туда зачем-то затесался молодой человек в чёрной маске.

Неизвестно, клип это какой-то песни Панина, решившего сделаться певцом, или какая-то звезда пригласила его в качестве актёра. В любом случае, в скором времени нас явно ожидает интересное зрелище.